Мадрид, , 17:36 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» согласовало с 29-летним центральным защитником лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигером четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26. Об этом 25 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что Рюдигер покинет «пенсионеров» после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немецкого защитника 2 (1+1) очка по системе гол+пас.