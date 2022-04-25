Манчестер, Великобритания, , 17:34 — REGNUM Как сообщает издание RMC Sport, итальянский «Милан» включился в борьбу за 31-летнего флангового нападающего сборной Алжира Рияда Мареза, являющегося лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

Рияд Марез Clément Bucco-Lechat

Также сообщается, что на Мареза претендует «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона». Текущее соглашение Рияда Мареза с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость алжирского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рияд Марез принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 5 (4+1) очков по системе гол+пас.