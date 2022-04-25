Астрахань, 25 апреля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Астрахани задержана группа лиц в возрасте от 23 до 28 лет по подозрению в похищении человека и угрозе убийством двум местным жителям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Молодёжная банда

По версии следствия, 17 марта трое местных жителей в Ленинском районе Астрахани, похитили 26-летнего астраханца, поместили его в автомобиль и перевезли на берег реки Прямая Болда. Там его избили, в том числе деревянной палкой, и применили электрошокер. Всё происходящее фиксировалось на мобильный телефон. После этого преступники скрылись, бросив пострадавшего на берегу реки.

10 марта эта же группа лиц избила металлической трубой и кусками шифера двух 18-летних местных жителей в гаражном кооперативе, расположенном в микрорайоне «Юность» в селе Яксатово Приволжского района. Преступления так же снимали на мобильный телефон. Указанные преступления астраханцы совершали по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц с применением насилия, угроза убийством». Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.