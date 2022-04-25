Белград, , 17:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 25 апреля поздравил лидера «Движения «Свобода» Роберта Голоба с победой на парламентских выборах в Словении и пожелал ему успехов в работе на благо словенских граждан.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Я уверен, что Сербия и Словения намерены развивать и так уже хорошие политические отношения, а также сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, особенно в экономике», — процитировал телеканал РТС поздравление Вучича.

Вучич также отметил, что Сербия дорожит поддержкой, которую Словения ей оказывает на пути интеграции в Евросоюз.

Напомним, что на выборах в Словении 24 апреля победило «Движение «Свобода» во главе с Робертом Голобом, набрав по предварительным итогам 34,54% голосов.