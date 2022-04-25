Москва, , 17:27 — REGNUM Законопроект о новом налоговом вычете за наем жилого помещения разработали депутат Госдумы во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Ключи от нового жилья moritz320

«По нашему замыслу, для получения нового социального вычета съёмщикам жилья потребуется предоставить в налоговую инспекцию договор найма жилого помещения и документы, подтверждающие расходы на аренду. После этого граждане смогут на писать необходимое заявление и получить налоговый вычет», — отметил Миронов.

По его словам, максимальный его размер должен составлять 120 тыс. рублей в год.

Миронов также обратил внимание на то, что сегодня не все арендаторы оформляют договор аренды жилья, но введение налогового вычета создаст материальный стимул для оформления договоров, отметил парламентарий.

«Благодаря этому постепенно увеличатся поступления в региональные бюджеты, и большая часть этих средств пойдёт на выплату налоговых вычетов», — пояснил он.

Законопроект направлен в правительство России для получения официального заключения.

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