Москва, 25 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Ставка по льготной ипотеке должна быть снижена на фоне стабилизации российской экономики. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке — с 12%, не так давно установили, до 9% годовых», — заявил Путин.

«Да, действительно, недавно установили, но ситуация в целом позитивная и даёт нам возможность сделать шаг на снижение», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо продлить действие льготы ипотечной программы до конца 2022 года.