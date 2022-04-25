Нью-Дели, 25 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Европейское руководство считает, что Индонезии следует соблюдать антироссийские санкции. Об этом заявила 25 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «Раисина диалог» в Индии.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

Выступая на мероприятии, фон дер Ляйен призвала «Индию и все страны Индо-Тихоокеанского региона и международного сообщества поддерживать» антироссийские санкции «ради длительного мира». Якобы из-за России страны испытывают экономические трудности.

Урсула фон дер Ляйен «Страны, пострадавшие от пандемии COVID-19, теперь вынуждены иметь дело с ростом цен на зерно, энергоресурсы и удобрения».

Она аргументировала свою позицию тем, что спецоперация ВС России на Украине якобы представляет угрозу для европейских стран. Фон дер Ляйен добавила, что цель Брюсселя – поражение России.