Москва, , 18:24 — REGNUM 28 апреля 2022 года в 10.00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски».

В пресс-центре REGNUM состоится круглый стол «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски» Иван Шилов © ИА REGNUM

Принять участие в мероприятии приглашены руководители Рослесхоза, МЧС, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации РФ, представители региональных властей, лесопромышленных предприятий и общественных организаций.

Цель круглого стола — минимизация такого опасного для лесной отрасли, и страны в целом, стихийного бедствия как лесные пожары. Пройдет обмен мнениями по текущей ситуации в лесной отрасли России. Темы для круглого стола:

1. Оперативная обстановка с ландшафтными пожарами по состоянию на 28.04.2022 г.

2. Прогноз пожарной опасности в лесах на 2022 г., в том числе в весенний и летний пики.

3. Организация мониторинга ландшафтных пожаров. Достаточность средств для его проведения.

4. Готовность регионов к пожароопасному сезону 2022 года.

5. Сложности и риски, возникшие при подготовке к пожароопасному сезону, в том числе в условиях санкционного давления недружественных государств.

6. Зоны ответственности при мониторинге и тушении ландшафтных пожаров: федеральный центр, регионы, муниципалитеты, лесопользователи.

7. Пути совершенствования, оптимизации организации мониторинга и тушения ландшафтных пожаров.

8. Применение современных технологий тушения ландшафтных пожаров.

9. Ответственность граждан, юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

10. Участие общественности в профилактике ландшафтных пожаров.

Вести круглый стол будет заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ, заместитель председателя экспертного совета по вопросам лесного комплекса и деревоперерабатывающей промышленности Государственной Думы РФ Александр Спиридонов.

Круглый стол пройдет в онлайн формате.

Начало мероприятия: 10:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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