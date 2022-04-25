Москва, 25 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Экономическая обстановка в России постепенно улучшается. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться», — заявил Путин.

«По оценкам специалистов, здесь играют роль два важнейших фактора: это ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и второй фактор — это динамика потребительского спроса», — подчеркнул он.