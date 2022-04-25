Москва, 25 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В 2022 году дополнительные 1,7 млрд рублей получит Рязанская область на ремонт автодорог. Средства выделены из резервного фонда правительства России, распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано 25 апреля на сайте правительства РФ.

Pixabay.com Ремонт дороги

На ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения регион получит 1,250 млрд рублей. В общей сложности в порядок приведут 42 км автодорог, а также объекты улично-дорожной сети. Ещё 420 млн рублей направят на капитальный ремонт участка федеральной трассы М5 «Урал», проходящей через Рязанскую область.

В 2022 году на приведение в порядок автомобильных дорог из резервного фонда правительства России дополнительно выделено 120 млрд рублей.