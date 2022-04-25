Хельсинки, 25 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Финская компания Stora Enso, которая приостановила 2 марта 2022 года свою деятельность в России, продает два лесопильных завода в Великом Новгороде и Республике Карелия, сообщается в опубликованном 25 апреля релизе компании.

Картонная упаковка

Компания уже подписала соглашения о продаже двух своих лесопильных заводов в России. Сделка включает в себя продажу предприятий в поселках Неболче Любытинского района Новгородской области и Импилахти Питкярантского района Карелии, где совокупно работают 330 человек (170 из них на заготовке древесины). Также продается российская компания Wood procurement, которая поставляет древесину. Покупателем выступает российское руководство Stora Enso.

«По оценке Stora Enso, местная собственность и операции могут обеспечить более ответственное долгосрочное решение для этих предприятий и их сотрудников из-за неопределенности на российском рынке», — говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2022 года. При этом она не окажет существенного влияния на годовой чистый объем продаж или операционный результат компании.

«В связи с ухудшением бизнес-перспектив проданных предприятий по результатам первого квартала Stora Enso зафиксировала убыток от обесценения в размере 70 млн евро. Кроме того, убыток от торговли в соответствии с МСФО составляет приблизительно 60 млн евро, который состоит в основном из корректировок на изменения обменного курса, признанных на дату продажи», — отмечено в релизе.