Балаково, Саратовская область, 25 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В городе Балаково изъяли крупную партию немаркированного алкоголя. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Донор Нет алкоголю!

Оперативники обнаружили складские помещения и грузовую автомашину на парковке одного из сел района и изъяли около 37 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции общим объемом более 18 тыс. литров.

Устанавливаются каналы поставок, а также причастные к незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года на территории одной из промышленных зон города Балаково изъяли около 6 тыс. бутылок алкогольной продукции стоимостью почти 1,5 млн рублей и более 1,6 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью около 180 тыс. рублей.

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