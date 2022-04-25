Лондон, 25 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 25 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 16:33 мск, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 5,93% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $99,86 за баррель.

В последний раз нефть данной марки стоила меньше $100 за баррель 12 апреля текущего года.

Тем временем июньские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 6,05% — до $95,89 за баррель.