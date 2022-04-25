Салехард, 25 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В школах и колледжах Ямала состоялись торжественные линейки с выносом и подъемом государственного флага, с исполнением гимна России. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО Церемония поднятия флага России. Ямал.

Церемонии поднятия флага с исполнением гимна будут проходить в школах страны в начале каждой учебной недели с 1 сентября. Но на Ямале не стали ждать следующего учебного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с церемонии поднятия флага РФ и исполнения гимна началась последняя неделя апреля в Югре и Тюменской области.