Проект «Мечтай со мной» запускает акцию «Мечты победителей»
Москва, 25 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В понедельник, 25 апреля в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная запуску акции «Мечты победителей» и промежуточным результатам специальной акции «Дарим вместе» благотворительного проекта «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ходе акции будут исполнены заветные мечты ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны во всех регионах страны.
По словам Антона Серикова, заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», первоначальный старт акции пришелся на 2020 год и время пандемии, когда ветераны находились на самоизоляции и особенно сильно нуждались во внимании и заботе. В этом году акция пройдет уже в третий раз в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и начнет свою работу 1 мая в преддверии 77-й годовщины Великой Победы.
В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также труженики тыла.
В рамках акции «Мечты победителей» они смогут исполнить свои материальные и нематериальные мечты. К нематериальным относятся: Роль (например, «Я мечтаю побывать в роли летчика-испытателя», «Я мечтаю побывать в роли работника кондитерского завода»); Встреча (например, «Я мечтаю встретиться со Львом Лещенко», «Я мечтаю встретиться с Сергеем Шойгу»); Цель (например, «Я мечтаю побывать на Параде Победы 9 мая», «Я мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»); Поездка (например, «Я мечтаю съездить на могилу брата», «Я мечтаю съездить на Мамаев Курган»). К материальным: Товары для дома и сада; Товары для хобби (для рукоделия, туризма и спорта, букинистические товары, подписные издания и т.д.); Бытовая и цифровая техника.
Любой желающий может присоединиться к акции «Мечты победителей», предварительно оформив заявку на участие в качестве партнера или волонтера на сайте мечтыпобедителей. рф. Поддержать акцию можно и финансово, оформив пожертвование на комфортную сумму.
Кроме того, как сообщила заместитель директора Роспатриотцентра Анна Захматова, 3 марта Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил специальную благотворительную акцию «Дарим вместе». ФГБУ «Роспатриотцентр» решил поддержать акцию в офлайн формате, пригласив к участию волонтеров. Сейчас в 30 городах России до 3 мая проходят концерты музыкально-патриотического марафона «За Россию». На площадках концертов расположены волонтерские шатры, где зрителям рассказывают об акции, приглашают присоединиться к поздравлениям с днем рождения детей, которые попали в непростые условия. Также зрители концерта могут увидеть на сцене транслируемые на экранах QR-коды с переходом на сайт акции «Дарим вместе». Мы не оставляем без внимания добрые поступки людей, и всем, кто пожертвовал деньги, волонтеры дарят уникальную футболку в качестве благодарности с символикой концерта.
Руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин отметил, что акция «Дарим вместе» является логическим продолжением той благотворительной работы, которую проект «Мечтай со мной» ведет, предоставляя эмоциональную поддержку нуждающимся и на текущий момент удалось поздравить более 200 детей вынужденных переселенцев. Все они получили на день рождения подарки, о которых мечтали. В основном это велосипеды, самокаты, спортивные мячи, развивающие игрушки, наборы для творчества, энциклопедии. Может быть, это не самые дорогие подарки, но именно они помогают детям скрасить их будни и дают возможность заниматься любимым делом: читать, рисовать, творить, играть на свежем воздухе.
Также Тимур Сафин поблагодарил регионы, которые особенно активно помогают и делают все возможное, чтобы эта акция состоялась: Республики Башкирия, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, а также Владимирскую, Ростовскую и Смоленскую области.