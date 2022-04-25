Москва, 25 апреля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в марте снизилась на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составила 17,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу апреля сократился до 2,770 трлн рублей с 2,782 трлн месяцем ранее.

При этом общий объём рынка российских ценных бумаг вырос до 15,615 трлн рублей с 15,609 трлн рублей соответственно.

Напомним, на начало 2022 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 19,9%, на начало 2021 года — 23,3%.