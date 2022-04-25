Севилья, Испания, 25 апреля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Крупные левые и «зелёные» политические партии в лице Podemos, «Объединённых левых» (Izquierda Unida), Equo, «Зелёного альянса» (Alianza Verde), «Инициативы андалузского народа» (Iniciativa del Pueblo Andaluz) и «Больше страны» (Más País) пойдут единым фронтом на выборы в Андалусии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что левая региональная коалиция получила предварительное название «За Андалусию» (Por Andalucía).

По имеющейся информации, переговоры о формировании единого левого фронта в Андалусии шли несколько месяцев. Выборы в парламент региона состоятся в июне 2022 года.