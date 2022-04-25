Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Украинский исполнитель Макс Барских выступит на Billboard MusicCon, концерте по случаю проведения премии Billboard Music Awards. Информация об этом появилась на афише мероприятия, которая распространилась 25 апреля в ряде телеграм-каналов.

Макс Барских Скриншот с YouTube

Billboard MusicCon пройдёт 13 и 14 мая 2022 года в Лас-Вегасе (США). Вместе с Барских выступит американский рэпер Machine Gun Kelly, бразильская певица Anitta, нигерийский музыкант Burna Boy и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Макс Барских в своих соцсетях заявил, что вступил в ряды ВСУ. Он рассказал, что планирует пройти обучение, после чего отправится в зону боевых действий.

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