Вашингтон, 25 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Украинский исполнитель Макс Барских выступит на Billboard MusicCon, концерте по случаю проведения премии Billboard Music Awards. Информация об этом появилась на афише мероприятия, которая распространилась 25 апреля в ряде телеграм-каналов.

Скриншот с YouTube Макс Барских

Billboard MusicCon пройдёт 13 и 14 мая 2022 года в Лас-Вегасе (США). Вместе с Барских выступит американский рэпер Machine Gun Kelly, бразильская певица Anitta, нигерийский музыкант Burna Boy и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Макс Барских в своих соцсетях заявил, что вступил в ряды ВСУ. Он рассказал, что планирует пройти обучение, после чего отправится в зону боевых действий.