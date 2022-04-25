Пенза, , 16:52 — REGNUM Из федерального бюджета Пензенская область получит дополнительные средства на дорожное строительство. Всего финансовую помощь получат 63 региона страны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ремонт дороги Rosavtodor.ru

Порядка 700 млн рублей Пензенской области выделяется на капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал», 249 млн рублей — на капитальный ремонт автодороги Р-208 (Тамбов — Пенза), 100 млн рублей направят на дороги регионального значения.

По словам губернатора Олега Мельниченко, дорожное строительство остается в числе приоритетных направления развития Пензенской области.

«В текущем году на ремонт и строительство автотранспортных объектов предусмотрено 8,4 миллиарда рублей. Запланировано привести в нормативное состояние не менее 600 км региональных и муниципальных дорог», — уточнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в 2022 году с переходом по двум объектам на 2023 год запланирован ремонт четырех мостовых сооружений. Финансирование работ запланировано за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте также: В Пензенской области отремонтируют четыре моста