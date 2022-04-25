Ярославль, , 16:50 — REGNUM Комиссия Ярославской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов признала неумышленным нарушение закона депутатом Михаилом Никешиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил близкий к думе источник.

Михаил Никешин ярдума. рф

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку сведений о доходах провела прокуратура, которая установила, что Никешин и его супруга (муниципальный депутат) не в полном объёме задекларировали сведения об имуществе. После этого Светлана Никешина сложила полномочия депутата. В противном случае прокуратура намерена была добиваться лишения статуса через суд.

Её супругу это не грозит. Комиссия областной думы установила, что нарушение, действительно, было, но признала его неумышленным. Депутат не предоставил сведения о доме, который не достроен и поэтому не зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости. Дом находится на принадлежащем Никешину земельном участке. Депутат пользовался домом, поэтому обязан был предоставить сведения о нём в своей декларации о доходах.

Комиссия приняла решение ограничиться предупреждением. Депутата регионального законодательного собрания ни прокуратура, ни суд лишить полномочий не могут.

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