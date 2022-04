Москва, , 16:50 — REGNUM Проект «Сделано в России» в условиях западных санкций приобрел особенную ценность и популярность среди россиян. Единый портал импортозамещения, запущенный на официальном сайте проекта, агрегирует актуальные новости российской экономики, информацию об отечественных проектах и экспертные материалы. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) принимает участие в проекте и проводит регулярный мониторинг региональных практик в области импортозамещения по всем отраслям экономики.

Среди региональных решений по импортозамещению специалисты ЭИСИ выделили две группы практик: IT и микроэлектроника.

Так, в Республике Удмуртия разработано IT-решение «Мой кассир» для автоматизации ритейла, общепита и сферы услуг. Уже в 2022 году руководство крупных сетей гипермаркетов вышло на разработчиков «Мой кассир» для адаптации продукта под свои производственные цеха — первый тест внедрения пройден, сфера работы расширяется. Другая мера по импортозамещению связана с маркетплейсами. В Москве планируют открыть российский магазин приложений «NashStore», который позволит гражданам РФ и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений, а для его создания сотрудничают более 700 компаний. Планируемая дата запуска — 9 мая. Также в Москве общественном транспорте начали использовать карты «Тройка» с российским чипом. Первая партия карт в количестве 1 тыс. штук уже поступила городским перевозчикам. Что касается социальных сетей, в Санкт-Петербурге интернет-маркетолог разработал отечественный аналог Instagram — «Россграм». Аналог обладает привычным интерфейсом и функционалом, и будет доступен на операционных системах Android и iOS. В Республике Саха школьники разработали аналог Tripadvisor и Airbnb для развития внутреннего туризма. Мобильное приложение «GID» предоставляет пользователям полную информацию о туристических базах, отелях, музеях и достопримечательных местах Якутии. С помощью него можно забронировать отель или место на туристической базе и узнать информацию о стоимости услуг.

В процессе импортозамещения активно участвуют «депутаты новой волны». Они выступают экспертами в тех сферах, с которыми работают в профильных комитетах Государственной Думы. Помимо этого, парламентарии являются проводниками федеральных и региональных мер государственной поддержки экономики в своих избирательных округах. Региональные практики импортозамещения в IT сфере прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

«На сегодняшний день IT кластер — это наиболее поддерживаемая отрасль в России, поддержка которой началась давно. Налоговый маневр в сфере, который произошел, и который дает отличные возможности для развития предприятий, программа по правительственной поддержке, которая была во втором пакете. Сегодня мы концентрируемся на том, что люди в IT отрасли чувствовали себя комфортно, жили и работали дома, не испытывали стресс. Это очень важно также в рамках диалога об оттоке кадров. В настоящее время для отечественных IT специалистов создаются комфортные условия, и они касаются каждого человека — эксперты данной отрасли получают льготные пакеты, освобождаются от целого ряда платежей, до 27 лет отсрочка от армии. Это очень хорошие стартовые условия для того, чтобы сделать качественный продукт. Об этом говорил Михаил Мишустин в рамках Отчета Правительства России в Государственной Думе — о том, что в России сделано максимально возможное со стороны государства, и мы ждём встречных результатов, предложений и стартапов — прорывного развития», — считает Артем Кирьянов.

«Ключевая задача проекта «Выбирай свое» (проект, предложенный партией «Единая Россия») — добиться, чтобы все главы муниципальных образований, регионов видели пробелы, где существуют дополнительный спрос и возможности для производства, а процессом импортозамещения занимались не только федеральное правительство, но и регионы. Должны появляться истории, связанные с интернет-площадками, которые безболезненно будут замещать ушедшие. В частности, в Якутии создаётся аналог TripAdvisor, в Новгородской области разрабатывается программное обеспечение, связанное со сбором, учётом и передачей энергии, что важно в контексте майнинга, который сегодня обсуждается для легализации. Речь идёт также о том, чтобы подтолкнуть существующие предприятия к реализации собственного потенциала, скажем, предприятие способно что-то делать, но не хватает оборотных средств или технической поддержки, поддержки по освоению рынков, чтобы они начали делать и другие изделия», — отметил Артем Кирьянов. .