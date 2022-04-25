Москва, , 17:02 — REGNUM Шесть подозреваемых в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва задержаны, сообщила 25 апреля журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Светлана Петренко «При расследовании уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьёва Следственным комитетом совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству. Среди фигурантов – шесть участников запрещённой в России неонацистской террористической организации».

Преступление они планировали осуществить в Москве. У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, которая должна была, по их задумке, стать орудием преступления. Также изъяты оружие и боеприпасы, нацистская символика и наркотики.

Следователи также изъяли у фигурантов при обыске поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц. Эти документы они планировали использовать после нападения на журналиста. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте задержанных.

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