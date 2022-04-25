По делу о покушении на Соловьёва задержали шестерых
Москва, 25 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Шесть подозреваемых в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва задержаны, сообщила 25 апреля журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Преступление они планировали осуществить в Москве. У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, которая должна была, по их задумке, стать орудием преступления. Также изъяты оружие и боеприпасы, нацистская символика и наркотики.
Следователи также изъяли у фигурантов при обыске поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц. Эти документы они планировали использовать после нападения на журналиста. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте задержанных.