Москва, 25 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Шесть подозреваемых в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва задержаны, сообщила 25 апреля журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

Светлана Петренко «При расследовании уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьёва Следственным комитетом совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству. Среди фигурантов – шесть участников запрещённой в России неонацистской террористической организации».

Преступление они планировали осуществить в Москве. У задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, которая должна была, по их задумке, стать орудием преступления. Также изъяты оружие и боеприпасы, нацистская символика и наркотики.

Следователи также изъяли у фигурантов при обыске поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц. Эти документы они планировали использовать после нападения на журналиста. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте задержанных.