Челябинск, , 16:49 — REGNUM В Челябинской области главу структурного подразделения одной коммерческой организации будут судить за коммерческий подкуп. Об этом сообщает областное управление СКР.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следователи считают, что в 2020–2021 годах он получил более 1,1 млн рублей. Деньги давали представители одной организации за заключение договоров на выполнению строительных работ и за оплату работ.

Преступления выявили сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.