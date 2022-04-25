Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга переложило ответственность за уборку городских дворов с муниципальных образований на администрации районов, являющиеся органами государственной власти. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка тротуара

Теперь именно районные администрации будут нести ответственность за уборку внутриквартальных территорий, на которую поступает большое количество жалоб, особенно в зимний период. Такое решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В большинстве случаев территории, подконтрольные органам местного самоуправления, обслуживались частными организациями, которые не всегда качественно выполняли работы по уборке. Назрела необходимость изменить систему уборки внутриквартальных территорий, привести её к общему стандарту», — объяснил губернатор.

Передача полномочий по уборке станет мерой по реформе системы ЖКХ в Петербурге. Также для городского благоустройства закупят 1160 единиц техники. Они должны поступить до конца 2022 года.

«Необходим единый стандарт в организации работы жилищных служб», — подчеркнул губернатор.

Муниципальные власти несли ответственность за уборку на протяжении долгих лет, начиная с 2011 года. Прошедшая зима показала, что перемены необходимы для более эффективной работы.