Москва, , 16:48 — REGNUM В 2022 году российские кондитеры проходят проверку на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала решение властей Индонезии запретить экспорт пальмового масла.

Пальмовое масло Romain Behar

«С начала 2022 года кондитеры испытывают проверку на прочность, — сказала Лебединская. — Сначала были проблемы с поставками сахара. Теперь пальмовое масло, которое до недавнего времени считалось самым дешевым, и этим определялась его привлекательность. Ближайшие заменители – соевое масло, которого в мире производится 55,5 млн тонн, рапсовое – 27,5, и всем знакомое подсолнечное масло – всего 19,3 млн тонн. В 2022 году впервые сырое пальмовое масло стало стоить дороже сырого соевого».

При этом она обратила внимание на то, что вопрос об уменьшении потребления в РФ пальмового масла неоднократно поднимали в думских комитетах.

«В 2019 году отменили льготную 10-процентную ставку НДС, ввели маркировку, но это не решило проблемы. Дело в том, что применение «пальмы» снижает себестоимость продукции на 20%, а это критически важно для домохозяйств с низким уровнем дохода. Да, переход на соевое масло возможен, но быстро обеспечить поставки не так и просто. Другой вариант – более активное применение подсолнечного масла, обеспеченность которым в стране уже составляет 176%», — констатировала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, как экономика РФ может отреагировать на отказ Индонезии от экспорта пальмового масла.

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