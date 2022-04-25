Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурга прекратило свою работу и закрылось, однако до конца месяца обещает выдать обратившимся все документы, запрошенные до этого дня. Об этом сообщается 25 апреля на сайте генконсульства.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все визовые ходатайства, принятые до 25.04.2022, будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 29 апреля генконсульство пообещало выдать готовые документы: паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. Для их получения необходимо зарегистрироваться по телефону.

«Документы, которые не были получены до 29.04.2022, будут отправлены в посольство Эстонской Республики в Москве», — уточнили в генконсульстве Эстонии в Петербурге, добавив, что ранее заказанные документы также автоматически будут направляться в посольство.

Напомним, 10 марта генконсульство Эстонии в Петербурге приостановило прием заявлений о выдаче краткосрочных шенгенских виз (виза С) и долгосрочных эстонских виз (виза D) от граждан РФ и Белоруссии из-за начатой 24 февраля специальной военной операции России на Украине.

А после того, как в середине апреля МИД РФ отозвал согласие на деятельность консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге по «принципу взаимности» и в связи с оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму, власти Эстонии сообщили о закрытии своего дипломатического представительства в Петербурге.

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