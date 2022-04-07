Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурга прекратило свою работу и закрылось, однако до конца месяца обещает выдать обратившимся все документы, запрошенные до этого дня. Об этом сообщается 25 апреля на сайте генконсульства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Все визовые ходатайства, принятые до 25.04.2022, будут рассмотрены. Паспорта вместе с принятыми решениями будут возвращены в назначенные даты», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 29 апреля генконсульство пообещало выдать готовые документы: паспорта, ID-карты, карты вида на жительство. Для их получения необходимо зарегистрироваться по телефону.

«Документы, которые не были получены до 29.04.2022, будут отправлены в посольство Эстонской Республики в Москве», — уточнили в генконсульстве Эстонии в Петербурге, добавив, что ранее заказанные документы также автоматически будут направляться в посольство.

Напомним, 10 марта генконсульство Эстонии в Петербурге приостановило прием заявлений о выдаче краткосрочных шенгенских виз (виза С) и долгосрочных эстонских виз (виза D) от граждан РФ и Белоруссии из-за начатой 24 февраля специальной военной операции России на Украине.

А после того, как в середине апреля МИД РФ отозвал согласие на деятельность консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Петербурге по «принципу взаимности» и в связи с оказанием властями этих стран военной помощи киевскому режиму, власти Эстонии сообщили о закрытии своего дипломатического представительства в Петербурге.

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