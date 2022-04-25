София, , 16:44 — REGNUM По меньшей мере семь автомобилей столкнулись 25 апреля на международном шоссе «Тракия» в районе населенного пункта Вакарел (Софийская область Болгарии). Об этом сообщает БНР.

По предварительным данным, авария произошла в условиях ограниченной видимости на особо опасном участке дороги. Сообщений о погибших и раненых не поступало.

В результате аварии на указанном участке образовалась пробка длиной более 32 километров. В настоящее время движение осуществляется по альтернативным трассам.