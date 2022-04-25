Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Школа № 53 имени Бориса Слюсаря в Ростове-на-Дону стала первым образовательным учреждением в Ростовской области, начавшим учебную неделю с поднятия флага России и исполнения гимна. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 апреля.

Admobninsk.ru Флаг России

«Мы решили не ждать до 1 сентября, а начинать в апреле, потому что сегодня очень важно объединение всей страны, важна поддержка Вооруженных сил РФ, нашего президента Владимира Путина. Поднятие флага России, исполнение гимна в общеобразовательных школах – это то, что сплотит и молодежь, и учителей, что очень важно для всей нашей страны», — подчеркнул на линейке первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Лучшим ученикам школа было предоставлено право поднять российский триколор и дать старт новой школьной традиции.