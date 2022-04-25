Москва, , 16:48 — REGNUM Межбюджетный трансферт в размере одного миллиарда рублей получит в 2022 году Белгородская область. Распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано 25 апреля на сайте правительства РФ.

Дорога Rosavtodor.ru

Средства выделяют в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». В нормативное состояние приведут 50 километров трасс, к 1 января 2023 года в регионе доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, должна достигнуть 70,3%.

В 2022 году трансферты из резервного фонда кабмина на региональные дороги получат 63 субъекта федерации.