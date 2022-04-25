Москва, 25 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Встреча заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова с американским послом в РФ Джоном Салливаном прошла 25 апреля, сообщили в пресс-службе МИД России.

Mohammad Hassanzadeh. tasnimnews.com Сергей Рябков

Уточняется, что встреча состоялась в Москве. «Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера», — говорится в сообщении МИД РФ.

НАпомним, Вашингтон продолжает вооружать Украину, на территории которой ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации. Из бюджета США выделены дополнительные средства «в помощь» ВСУ.