Рязань, , 16:41 — REGNUM Киргизия планирует в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью России. Об этом заявил председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков на встрече с представителями российского бизнеса, передаёт «24. kg».

Рязань

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По его словам, у Киргизии уже имеются договоры о партнёрстве с семнадцатью регионами России, в числе которых Башкирия, Татария и Новосибирская область.

«Мы крайне заинтересованы в расширении географии взаимодействия в первую очередь с центральными регионами России. Рассчитываем, что визит бизнес-миссии из Рязанской области даст импульс более широкому сотрудничеству», — подытожил глава фонда.

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