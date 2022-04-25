Бишкек, 25 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров выступает против инициативы Министерства цифрового развития об обязательной платной регистрации сотовых телефонов, смартфонов и планшетов, передаёт госагентство «Кабар».

Pxhere.com Мобильный телефон

Читайте также: Власти Киргизии хотят ввести платную регистрацию мобильных телефонов

По словам главы государства, он уже приказал чиновникам больше не поднимать вопрос о введении оплаты за регистрацию в размере 700 сомов (около 700 рублей) за каждое устройство мобильной связи.

Также Жапаров пообещал, что тарифы на другие услуги тоже не будут повышаться без предварительного согласования с населением Киргизии.

Читайте также: Четверть населения Киргизии живет в бедности, 60 тысяч человек — в нищете