Москва, , 16:36 — REGNUM По мнению первого заместителя председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра Малькевича, западные СМИ выполняют политический заказ со стороны своих властей, намеренно искажая и действия России, суть и принципы на международной арене. Более того, они с помощью фейков пытаются создать поле напряжения, вбивая клинья между РФ и ее союзниками на постсоветском пространстве.

Информационная война ИА REGNUM

В настоящее время он выделяет 23 главные цифровые угрозы для гражданского населения, среди которых фейки, кибербуллинг, фишинг, шпионские программы и приложения и т.д.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ убежден, что России объявлена информационная война в соцсетях, ее точка зрения блокируется и будет блокироваться. Об этом он рассказал в ходе видеомоста «Москва – Ереван – Бишкек – Минск» в понедельник, 25 апреля.

«Поставлена задача полностью нас деморализовать, переворошить сознание молодым, реализовать план Даллеса 2.0, расчленение страны, потеря воли и субъектности со стороны всех стран постсоветского пространства, все должны будут подстроиться и выполнять команды каких-то эмиссаров», — сказал Александр Малькевич.

По его словам, для этого будут задействованы современные технологии, инструменты, не исключено полное переписывание истории, например в википедии.

Для противодействия он призывает создать свою площадку. В настоящее время в общественной палате подготовили проект образовательного модуля по медиаграмотности, в министерстве просвещения России есть проект по запуску уроков по борьбе с фейками в школах с осени текущего года.

Более того, в Северокавказском Федеральном Университете уже появился центр противодействия федеральным угрозам. При этом Александр Малькевич отметил, что необходимо учить всех: от лидеров НКО до чиновников. Он считает крайне необходимым создание центра по координации информационной обороны на территории постсоветского пространства, стран СНГ.

Читайте также: Борьбу с фейками обсудили на видеомосте «Москва – Ереван – Бишкек – Минск»