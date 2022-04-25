В ОП РФ выделяют 23 главные цифровые угрозы для гражданского населения
Москва, 25 апреля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. По мнению первого заместителя председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра Малькевича, западные СМИ выполняют политический заказ со стороны своих властей, намеренно искажая и действия России, суть и принципы на международной арене. Более того, они с помощью фейков пытаются создать поле напряжения, вбивая клинья между РФ и ее союзниками на постсоветском пространстве.
В настоящее время он выделяет 23 главные цифровые угрозы для гражданского населения, среди которых фейки, кибербуллинг, фишинг, шпионские программы и приложения и т.д.
Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ убежден, что России объявлена информационная война в соцсетях, ее точка зрения блокируется и будет блокироваться. Об этом он рассказал в ходе видеомоста «Москва – Ереван – Бишкек – Минск» в понедельник, 25 апреля.
По его словам, для этого будут задействованы современные технологии, инструменты, не исключено полное переписывание истории, например в википедии.
Для противодействия он призывает создать свою площадку. В настоящее время в общественной палате подготовили проект образовательного модуля по медиаграмотности, в министерстве просвещения России есть проект по запуску уроков по борьбе с фейками в школах с осени текущего года.
Более того, в Северокавказском Федеральном Университете уже появился центр противодействия федеральным угрозам. При этом Александр Малькевич отметил, что необходимо учить всех: от лидеров НКО до чиновников. Он считает крайне необходимым создание центра по координации информационной обороны на территории постсоветского пространства, стран СНГ.
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