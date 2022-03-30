Предприятия Калужской области поддержали флешмоб «Мы работаем»
Калуга, 25 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В конце марта в российских социальных сетях стартовал флешмоб «Мы работаем». Его цель – показать, что санкции, введенные западными странами против России, не способны повлиять на работоспособность отечественных предприятий, которые, несмотря на трудности, не остановили производство. Об этом 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
Старт акции «Мы работаем» дали промышленники из Краснодарского края, разместившие в соцсетях видеоролики о своей работе. Флэшмоб поддержали более 1200 предприятий России. В Калужской области к нему присоединились предприятия Калуги, Обнинска, Мосальская и ряд других, которые заявили о своей уверенности в завтрашнем дне.
В поддержку акции высказался и глава региона Владислав Шапша. В своем Telegram-канале губернатор Калужской области разместил пост, в котором отметил, что за историей каждого предприятия, принявшего участие в флешмобе, стоит работа коллективов и руководства в нынешних непростых условиях.