Калуга, 25 апреля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В конце марта в российских социальных сетях стартовал флешмоб «Мы работаем». Его цель – показать, что санкции, введенные западными странами против России, не способны повлиять на работоспособность отечественных предприятий, которые, несмотря на трудности, не остановили производство. Об этом 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пресс-служба правительства Калужской области К флешмобу «Мы работаем» присоединились предприятия Калуги, Обнинска, Мосальская и ряд других, которые заявили о своей уверенности в завтрашнем дне. Их поддержал губернатор Владислав Шапша

Старт акции «Мы работаем» дали промышленники из Краснодарского края, разместившие в соцсетях видеоролики о своей работе. Флэшмоб поддержали более 1200 предприятий России. В Калужской области к нему присоединились предприятия Калуги, Обнинска, Мосальская и ряд других, которые заявили о своей уверенности в завтрашнем дне.

В поддержку акции высказался и глава региона Владислав Шапша. В своем Telegram-канале губернатор Калужской области разместил пост, в котором отметил, что за историей каждого предприятия, принявшего участие в флешмобе, стоит работа коллективов и руководства в нынешних непростых условиях.

«Главное, что объединяет эти компании, — стремление добросовестно делать свое дело. И идти вперед: налаживать импортазамещение, реализовывать инвестпроекты, создавать новые рабочие места. А мы продолжим помогать нашему бизнесу, будем принимать новые меры поддержки. И обо всем этом рассказывать жителям региона», — подчеркнул Владислав Шапша.