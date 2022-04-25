Бишкек, 25 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии задержали руководителей одного из подразделений энергетической компании «Северэлектро» по подозрению в коррупции. Об этом сообщает генеральная прокуратура республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

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Следствие считает, что начальник Манасского РЭС, начальник финансово-экономического отдела, а также бывшие заместитель начальника и инженер по сбыту электроэнергии создали коррупционную схему и присвоили более 2,8 млн сомов (2,8 млн рублей).

Отмечается, что при этом они вступили в сговор с чиновниками органов местного самоуправления Манасского района Таласской области, чтобы скрыть многочисленные факты хищения денег, поступивших от бытовых и промышленных абонентов в качестве оплаты за электроэнергию.

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