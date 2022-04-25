Москва, 25 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Брянская область в 2022 году получит 1,5 млрд рублей в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликован 25 апреля на сайте правительства РФ.

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Средства выделяются из резервного фонда кабмина. В нормативное состояние приведут 75 км брянских автотрасс. Это позволит довести долю дорог регионального и (или) межмуниципального значения в их общей протяжённости, соответствующих нормативным требованиям, к 1 января 2023 года к 55,6%.

Всего в 2022 году на модернизацию автодорог РФ правительство дополнительно выделяет 120 млрд рублей.