Бишкек, 25 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона «О стратегическом управлении», предлагающий наделить президента страны Садыра Жапарова дополнительными эксклюзивными полномочиями.

Садыр Жапаров

Министерство экономики и коммерции считает необходимым изменить законодательство так, чтобы только глава государства имел право инициировать и утверждать национальные и общегосударственную программы развития страны.

Инициировавшие законопроект чиновники утверждают, что это нужно сделать для того, чтобы не возникало коллизий и разночтений при рассмотрении и приятии документов, разграничивающих функции государственных органов и органов местного самоуправления.