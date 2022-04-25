Москва, , 16:26 — REGNUM В понедельник, 25 апреля, прошел видеомост «Москва – Ереван – Бишкек – Минск» «Как противодействовать распространению недостоверной информации в Интернете и обезопасить пользователей?» с участием первого заместителя председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александра Малькевича.

Александр Малькевич Пресс-служба ОП РФ

Недостоверные новости можно определить по чрезмерно эмоциональному стилю повествования и отсутствию авторитетного источника, отметил в ходе видеомоста Александ Малькевич.

«Сегодня россияне все чаще задают вопрос о том, как выявить фейк среди новостей. Важная их особенность — крайняя эмоциональность. Задача авторов этих заметок и сюжетов – сделать так, чтобы, чтобы отключить разум человека. Если вы видите в новости такие фразы как «об этом замалчивают», «это скрывают», «случилось страшное», «мне об этом рассказал знакомый», «просьба о максимальном репосте», стоит насторожиться. Отсутствие реально подтверждающих фактов и конкретных источников должно насторожить читателя», — подчеркнул общественный деятель.

Он обратил внимание, что некоторые фейки создаются на основе кадров из художественных фильмов и сериалов. Провокаторы делают скриншоты определенных сцен и выдают их за реальные кадры.

«Недавно мы обнаружили фейк: скриншот из российского сериала «След» разослали по новостным пабликам, выставляя этот кадр за реальные фотографии. Нами манипулируют через площадки соцсетей. Сейчас важно ускоренно развивать собственные сервисы и отвыкать от зарубежных сетей, которыми нас окутывали годами», — заключил Александр Малькевич.

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