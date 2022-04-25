Борьбу с фейками обсудили на видеомосте «Москва – Ереван – Бишкек – Минск»
Москва, 25 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В понедельник, 25 апреля, прошел видеомост «Москва – Ереван – Бишкек – Минск» «Как противодействовать распространению недостоверной информации в Интернете и обезопасить пользователей?» с участием первого заместителя председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) Александра Малькевича.
Недостоверные новости можно определить по чрезмерно эмоциональному стилю повествования и отсутствию авторитетного источника, отметил в ходе видеомоста Александ Малькевич.
Он обратил внимание, что некоторые фейки создаются на основе кадров из художественных фильмов и сериалов. Провокаторы делают скриншоты определенных сцен и выдают их за реальные кадры.
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