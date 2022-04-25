Москва, 25 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Для того чтобы способствовать развитию в РФ фермерского производства, надо не ограничивать работу гипермаркетов по выходным, а сокращать бюрократические трудности и избавлять фермеров от всевозможных излишних согласований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Ольга Макашина. Так она прокомментировала инициативу депутата Госдумы Олега Матвейчева («Единая Россия») об ограничении работы гипермаркетов по выходным ради поддержки фермерских рынков и развития ярмарок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В гипермаркете

«Ограничение работы гипермаркетов никак не будет способствовать развитию российских фермерских рынков. Кроме раздражения покупателей, это не даст никакого положительного эффекта, — сказала Макашина. — Предлагаемое ограничение работы гипермаркетов только еще больше разобщит представителей федеральных сетей и местных производителей. Развитию фермерского производства, местного производства может способствовать только сокращение бюрократических трудностей, всевозможных согласований и т.п. Представителям исполнительной и законодательной власти необходимо искать пути объединения федеральных торговых сетей и местных производителей, а не сталкивать их».

Как полагает эксперт, если работу гипермаркетов по выходным все-таки ограничат, то люди просто будут закупаться там заранее, что опять-таки вызовет у них недовольство.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов объяснил, могут ли фермерские рынки и ярмарочные шатры быть полноценной заменой гипермаркетам.