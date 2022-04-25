Москва, , 16:19 — REGNUM Санкционное давление не сможет напрямую повлиять на цифровой рубль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявила доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Демидова.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Учитывая огромную территорию России, неодинаковую доступность сервисов коммерческих банков в удаленных от центров регионах, а также санкционные ограничения по платежам, введение цифрового рубля выглядит своевременным и необходимым, – сказала Демидова. — При этом внедрение цифрового рубля может столкнуться с проблемами и сложностями в разных плоскостях. Во-первых, еще не сформированы «лучшие» международные практики применения цифровых национальных валют. Во-вторых, неизбежны нормативные пробелы, в том числе из-за изменения полномочий властных органов, связанных с новыми обязанностями при участии во внедрении цифрового рубля».

В связи с этим она обратила внимание на то, что в настоящее время цифровые кошельки для использования цифрового рубля предполагаются к открытию в Банке России.

«Но есть еще Казначейство России, которое может претендовать на роль держателя цифровых кошельков. Такой вариант вполне возможен, поскольку в системе казначейских платежей (СКП введена с 2021 года) уже сейчас происходит движение денежных средств между прямыми участниками СКП без привлечения счетов Банка России, – сказала Демидова. — Сам цифровой платеж предполагает перемещение цифрового кода с одного электронного кошелька на другой, похожая технология применяется казначейством».

В-третьих, как заметила Демидова, цифровой рубль – безусловный вызов для коммерческих банков, которые сейчас конкурируют за привлечение клиентов, формируя плату за условия обслуживания и проведения платежей.

«Цифровой рубль предполагает единый кошелек. То есть коммерческие банки уже не смогут получать дополнительную прибыль от операций по счету клиентов. Банки могут потерять депозиты, а клиенты – кэшбэки. В-четвертых, необходима «моральная» готовность отдельных групп населения к использованию цифровой валюты», — сказала Демидова.

При этом она подчеркнула, что санкционное давление не окажет прямого влияния на цифровой рубль.

«Цифровые кошельки будут находиться внутри страны и обеспечивать внутренние расчеты», — сказала Демидова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, каким выглядит будущее цифрового рубля.

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