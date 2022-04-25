Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области получат из федерального бюджета дополнительные 710 млн рублей, чтобы достроить мост через судоходную реку Свирь и построить новую переправу через небольшую реку Мойка, сообщили 25 апреля в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство моста через реку Свирь (фото 20 августа 2021 г.)

Так, 400 млн рублей дополнительных средств пойдут на строительство моста через Свирь в Подпорожье, которое ведется с опережением сроков, благодаря чему, рабочее движение по нему запустят в 2023 году. Оставшиеся 310 млн рублей — для моста через Мойку на дороге Санкт-Петербург — Кировск в Кировском районе Ленобласти. Там предполагается строительство почти 1,5 км новой дороги и нового моста до перекрестка с региональной трассой Павлово — Мга — Любань — Луга.

«Дорожная и строительная отрасли сегодня — наиболее капиталоемкие, поэтому их поддержка со стороны федерального центра очень важна. Коллеги видят, как развивается сейчас региональная дорожная сеть и готовы поддерживать наши проекты», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, в марте президент РФ поручил выделить дополнительные 120 млрд рублей для достижения показателей по модернизации дорожной сети.

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