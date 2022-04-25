Воронеж, 25 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Действие «жёлтого» уровня террористической опасности в Россошанском и Кантемировской районах Воронежской области продлено на 15 суток, сообщили 25 апреля в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

Соответствующий документ подписал губернатор Александр Гусев. Глава региона, комментируя решение, подчеркнул, что обстановка в регионе — спокойная и контролируемая.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный, «жёлтый» уровень террористической опасности в приграничных районах Воронежской области был введён 11 апреля, он действовал до 25 апреля.