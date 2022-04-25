Ярославль, 25 апреля 2022, 16:21 — REGNUM В Ярославле к Дню Победы на улицах города вновь установили копии громкоговорителей времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает мэрия города.
Проект, названный «Голос Победы» проходит уже второй год. Впервые громкоговорители установили на улицах в 2021 году. Места выбраны не случайно — в годы войны именно здесь собирались ярославцы, чтобы узнать новости с фронта.
Начнут свою работу громкоговорители уже сегодня. Продлится проект до 15 мая.
Помимо этого с 5 по 9 мая на территории КЗЦ «Миллениум» установят полевой кинотеатр. Показывать там покажут документальные фильмы Романа Кармена «Великая Отечественная» или «Неизвестная война».
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