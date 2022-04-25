Ярославль, 25 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Ярославле к Дню Победы на улицах города вновь установили копии громкоговорителей времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает мэрия города.

city-yaroslavl. ru Установка рупоров в Ярославле

Проект, названный «Голос Победы» проходит уже второй год. Впервые громкоговорители установили на улицах в 2021 году. Места выбраны не случайно — в годы войны именно здесь собирались ярославцы, чтобы узнать новости с фронта.

«Это копии рупоров РД-10 времен Советского Союза. Через них будет доноситься хроника мая 1945 года — новости о действиях советских войск, взятые из Советского Информбюро», — пояснили в мэрии.

Начнут свою работу громкоговорители уже сегодня. Продлится проект до 15 мая.

Помимо этого с 5 по 9 мая на территории КЗЦ «Миллениум» установят полевой кинотеатр. Показывать там покажут документальные фильмы Романа Кармена «Великая Отечественная» или «Неизвестная война».