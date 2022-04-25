Москва, 25 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Ставка ЦБ с очень большой вероятностью 29 апреля будет снижена на 2 п. п, считает финансист и аналитик Ян Марчинский. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 25 апреля.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«К этому все идёт, поэтому я бы повременил с открытием вкладов, но опять же, здесь скорее все зависит от портфеля того или иного человека на момент снижения ключевой ставки. Одной из самых выгодных тактик сейчас окажутся именно вклады с более высокой доходностью, их не составит труда найти», — отметил эксперт.

По его мнению, для граждан России это однозначно сыграет только «на руку», ведь ставки по потребительским кредитам и ипотеке в кратчайшие сроки будут пересмотрены в сторону понижения, что позитивно отразится на ОФЗ, некоторых акциях, а также долговом рынке.

«Для примера, две недели назад Сбер уже изменил условия по потребительским кредитам для своих клиентов – ставка была снижена примерно на 2 процентных пункта. Кроме этого, ставки по ипотечным программам снизили на 2,5 процента. Остальные банки поступают примерно также», — добавил он.

Напомним, что 29 апреля состоит заседание совета директоров Центрального банка. На нём будет принято решение по об изменении ключевой ставки. Как ожидают аналитики, ЦБ ей снизит.